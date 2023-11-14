В Новосибирске несколько строящихся школ сровняли с землёй из-за нарушений

Нарушения на объктах были выявлены при закладке фундамента.В Новосибирске на стройплощадках, где возводят школы по программе государственно-частного партнёрства, рабочие снесли возведённые конструкции из-за ошибок при закладке фундамента.
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