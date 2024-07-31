Бывший премьер-министр Палестинской национальной автономии Исмаил Хания, в течение трёх лет возглавлявший движение ХАМАС, ранним утром 31 июля был убит […] The post Руководитель ХАМАС убит в Тегеране appeared first on Медиакратия.
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