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Газета.ру

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Спикер Рады Стефанчук потребовал от G7 ракет, денег и поддержки энергетики

Спикер Рады Стефанчук потребовал от G7 ракет, денег и поддержки энергетики

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к странам «Большой семерки» с просьбой безотлагательно предать Украине ракеты-перехватчики, обеспечить финансирование оборонного сектора и усилить энергетическую инфраструктуру перед зимой.

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