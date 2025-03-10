Суббота, 8 марта, весна – всё это в совокупности лишает меня воли к работе. Но я из последних сил, несерьёзно…Открываешь новостную ленту, а там Трамп, Трамп, Трамп.
Роджерс: Неудобные вопросы
Комментарии
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Samarium
Этот дони самый типичный........ звездун ( в смысле, звездно-полосатый)....
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21 час.
Cerber Cerber
в голос🤣🤣🤣
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20 час.
Игорь Михайлович
ну так это с самого начала было ясно. ещё с его (трампа) предвыборной кампании..
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18 час.
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