«В школе говорят и похуже». Макс Ферстаппен будет материться и дальше

«В школе говорят ещё хуже». Макс Ферстаппен будет материться и дальшеGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен дал понять, что не собирается меняться после штрафа FIA за нецензурную лексику на Гран При Сингапура четыре недели назад.
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