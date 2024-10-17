«В школе говорят и похуже». Макс Ферстаппен будет материться и дальше

«В школе говорят ещё хуже». Макс Ферстаппен будет материться и дальшеGetty Images / Red Bull Content PoolТрёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен дал понять, что не собирается меняться после штрафа FIA за нецензурную лексику на Гран При Сингапура четыре недели назад.