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Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обращался в «Ред Булл» по поводу перехода, однако руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер решил, что семикратный чемпион станет менее подходящим напарником для Макса Ферстаппена, чем Серхио Перес.

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