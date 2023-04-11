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Терапевт Меринов: подходить к процессу лечения ушей можно только с доктором

Легкомысленное отношение к боли в ушах может привести к серьезным осложнениям в виде потери слуха, поэтому в случае болевых ощущений в ушных раковинах немедленно следует обращаться к доктору.

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