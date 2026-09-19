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Царьград

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«Альянс готов»: главком НАТО Драгоне заявил о готовности к войне на восточном фланге

«Альянс готов»: главком НАТО Драгоне заявил о готовности к войне на восточном фланге

Главком НАТО заявил о 4 тысячах страницах плана на случай кризиса на восточном фланге.У НАТО есть четыре тысячи страниц планов на случай разных кризисных сценариев на восточном фланге.

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