«Альянс готов»: главком НАТО Драгоне заявил о готовности к войне на восточном фланге

Главком НАТО заявил о 4 тысячах страницах плана на случай кризиса на восточном фланге.У НАТО есть четыре тысячи страниц планов на случай разных кризисных сценариев на восточном фланге.
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