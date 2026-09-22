Жители ЯНАО выберут нуждающиеся в мобильной связи села и деревни

Жители Ямала могут повлиять на развитие сотовой связи в удаленных, труднодоступных и малонаселенных селах, приняв участие в голосовании по отбору таких населенных пунктов.
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