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Царьград

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Пичугин жив. Сын опального челябинского военкома сделал заявление

Пичугин жив. Сын опального челябинского военкома сделал заявление

Накануне в СМИ прошла информация, что бывший подполковник умер от ран на СВО.Экс-военком города Озерска Челябинской области Владимир Пичугин, который ушёл в зону проведения специальной военной операции из колонии строгого режима, жив.

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