Кто ответит за безопасность лифтов

Сейчас в законодательстве не установлено, кто отвечает за безопасность лифтов в жилых домах. За порядком должны следить управляющие компании, заключившие договор с лифтовой организацией, но зачастую они этим не занимаются, пытаясь сэкономить.
Сейчас в законодательстве не установлено, кто отвечает за безопасность лифтов в жилых домах. За порядком должны следить управляющие компании, заключившие договор с лифтовой организацией, но зачастую они этим не занимаются, пытаясь сэкономить.
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