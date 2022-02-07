Парламентская газета

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Кто ответит за безопасность лифтов

Кто ответит за безопасность лифтов

Сейчас в законодательстве не установлено, кто отвечает за безопасность лифтов в жилых домах. За порядком должны следить управляющие компании, заключившие договор с лифтовой организацией, но зачастую они этим не занимаются, пытаясь сэкономить.

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