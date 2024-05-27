Краймбрери не вынесла предательства Манукяна — поцелуй с Бузовой все разрушил

Певица отреагировала на поступок возлюбленного. Мари Краймбрери предоставлено Пресс-службой «МУЗ-ТВ»Самый настоящий любовный треугольник образовался между Ольгой Бузовой, Давидом Манукяном и Мари Краймбрери, и в нем кипят нешуточные страсти из-за возмутительного поведения блогера.