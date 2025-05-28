Дагестанский экс-депутат Магомедов оспорил учёт за экстремизм в колонии

Бывший депутат Дагестана Магомед Магомедов, осуждённый за создание банды, пытался оспорить решение колонии в Волгоградской области о постановке его на учёт за изучение экстремистской идеологии, но суд оставил его иск без удовлетворения.
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