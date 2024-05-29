Кабмин 30 мая рассмотрит проект поправок по совершенствованию налоговой системы

Global Look Press/Sergey Elagin/Business Online Правительство России во время заседания 30 мая будет рассматривать пакет проектов законов, которые направлены на дальнейшее совершенствование налоговой системы, сообщили в Telegram-канале кабмина.
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