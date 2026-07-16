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ФедералПресс

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Без жестких запретов и QR-кодов: глава Марий Эл Юрий Зайцев исключил ограничения на продажу бензина

Без жестких запретов и QR-кодов: глава Марий Эл Юрий Зайцев исключил ограничения на продажу бензина

ЙОШКАР-ОЛА, 16 июля, ФедералПресс. Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил, что правительство республики приняло принципиальное решение не вводить жестких ограничений на продажу моторного топлива на региональных АЗС.

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