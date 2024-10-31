Носовые пазухи мешали доисторическим родственникам крокодила нырять на глубину

Новая работа Саутгемптонского университета, опубликованная в журнале Royal Society Open Science, предполагает, что талаттозухии, предки современных крокодилов, жившие во времена динозавров, были лишены возможности осваивать глубины из-за своих больших носовых пазух.
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