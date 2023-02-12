Панарин и Кемпе сделали по покеру в один игровой день. Это 2-й случай для игроков разных команд НХЛ в XXI веке

Артемий Панарин и Адриан Кемпе сделали покеры в один игровой день. Форвард «Рейнджерс» забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (6:2), форвард «Лос-Анджелеса» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:0).