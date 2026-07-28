Экономист Балынин: слишком низкая цена на маркетплейсе должна насторожить покупателя

Доцент Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Игорь Балынин посоветовал оплачивать покупки и общаться с продавцами только внутри официального приложения или сайта маркетплейса.
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