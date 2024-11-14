В столице Бразилии – городе Бразилиа – произошли взрывы возле Федерального верховного суда. По данным местной полиции, в здание пытался проникнуть мужчина со взрывчаткой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В столице Бразилии – городе Бразилиа – произошли взрывы возле Федерального верховного суда. По данным местной полиции, в здание пытался проникнуть мужчина со взрывчаткой.
Свежие комментарии