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ВСУ перебросили элитную тероборону под Чернигов из-за наступления РФ,Киев обречён

ВСУ перебросили элитную тероборону под Чернигов из-за наступления РФ,Киев обречён

Как сообщили представители группировки войск «Северный ветер», в приграничные районы Черниговской области переброшены боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, ранее считавшейся одним из наиболее подготовленных соединений этого типа.

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