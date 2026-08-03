ВСУ перебросили элитную тероборону под Чернигов из-за наступления РФ,Киев обречён

Как сообщили представители группировки войск «Северный ветер», в приграничные районы Черниговской области переброшены боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, ранее считавшейся одним из наиболее подготовленных соединений этого типа.
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