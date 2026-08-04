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Газета «Культура»

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В Краснодарское крае пройдет XVIII краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

В Краснодарское крае пройдет XVIII краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани»

С 7 по 9 августа на базе Мезмайской ДШИ традиционных народных ремесел Кубани в Апшеронском районе Краснодарского края состоится XVIII краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани» — «Люди огня», передает краевое министерство культуры.

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