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Энтомолог Гомыранов предупредил, что в Москве начался сезон клещей

Энтомолог Гомыранов предупредил, что в Москве начался сезон клещей

В Москве жителей предупредили о начале сезона клещей. Энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов заявил, что уже зафиксированы первые жертвы укусы насекомых, пишет телеграм-канал РИАМО.

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