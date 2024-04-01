Энтомолог Гомыранов предупредил, что в Москве начался сезон клещей

В Москве жителей предупредили о начале сезона клещей. Энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов заявил, что уже зафиксированы первые жертвы укусы насекомых, пишет телеграм-канал РИАМО.
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