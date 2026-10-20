Каждый раз, когда я смотрю на графики инфляции за последние несколько лет, меня не покидает ощущение, что деньги — это такая субстанция, которая утекает сквозь пальцы, если её не заставить работать.
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