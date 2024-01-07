Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах

Разведка США полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что якобы коррупция подорвала планы по модернизации вооруженных сил страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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