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Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах

Bloomberg: разведка США сообщила о воде вместо топлива в китайских ракетах

Разведка США полагает, что председатель КНР Си Цзиньпин провел масштабные перестановки в армии из-за того, что якобы коррупция подорвала планы по модернизации вооруженных сил страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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