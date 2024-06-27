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Сергей Карякин: «Без постоянной практики тяжело, но пока мыслей о завершении профессиональной карьеры нет»

«Нет, карьеру я не заканчиваю. Быстрые шахматы, блиц мне нравятся, всегда буду играть. К тому же я продолжаю давать сеансы одновременной игры.

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