Конгрессмен Маккол: Трамп встречался с Путиным по вопросу Киева

Член Конгресса Соединённых Штатов Америки и представитель Республиканской партии Майкл Маккол проинформировал о том, что победитель президентской гонки Дональд Трамп провёл встречу с лидером России Владимиром Путиным.
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