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Индульгенция королю: что известно о дате возвращения покаявшегося Киркорова на сцену

Индульгенция королю: что известно о дате возвращения покаявшегося Киркорова на сцену

Слово "индульгенция" происходит от латинского indulgentia ("милость", "прощение"). В католической церкви индульгенция – это освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди.

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