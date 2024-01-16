Индульгенция королю: что известно о дате возвращения покаявшегося Киркорова на сцену

Слово "индульгенция" происходит от латинского indulgentia ("милость", "прощение"). В католической церкви индульгенция – это освобождение от временного наказания (кары) за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина за которые уже прощена в таинстве исповеди.
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