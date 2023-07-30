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Насколько своевременно списание Россией «невозвратных» советских долгов

Насколько своевременно списание Россией «невозвратных» советских долгов

Прошедший на днях в Санкт-Петербурге международный форум «Россия – Африка» завершился, в целом, на позитиве.

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Комментарии
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татьяна
Все угождаем и угождаем
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1 д.
ЕГ
Елена Гордеева
👎👎👎👎👎👎 мы же самые &quot;богатые&quot;... Пенсионеры нищенствуют, а неграм долги прощаем... Идиотизм у власти...
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1 д.
Андрей
не надо брехать за меня.Сама нищая головой.
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1 д.

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