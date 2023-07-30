Насколько своевременно списание Россией «невозвратных» советских долгов

Несекретные материалыПодписатьсяНасколько своевременно списание Россией «невозвратных» советских долговПрошедший на днях в Санкт-Петербурге международный форум «Россия – Африка» завершился, в целом, на позитиве.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариитатьянаВсе угождаем и угождаемОтветить1 д.ЕГЕлена Гордеева👎👎👎👎👎👎 мы же самые "богатые"... Пенсионеры нищенствуют, а неграм долги прощаем... Идиотизм у власти...Ответить1 д.Андрейне надо брехать за меня.Сама нищая головой.Ответить1 д.
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