ВС Сирии сообщили об отражении атаки террористов и контрнаступлении

Подразделениям Армии Сирийской Арабской Республики удалось добиться успехов в отбитии нападения боевых отрядов местных террористических групп в ряде регионов государства, информирует армейская пресс-служба.
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