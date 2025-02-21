БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Лунную рыбу» на F-16 сбил «русский бандит» Су-57, после чего за нашим истребителем выстроилась очередь

«Лунную рыбу» на F-16 сбил «русский бандит» Су-57, после чего за нашим истребителем выстроилась очередь

  Версия о «дружественном огне» появилась для отвода глаз, но получилась неуклюжей Первый зарубежный заказчик истребителя пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Бандит») получит самолёт и начнёт его эксплуатацию уже в 2025 году.

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Комментарии
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Misha Glusch
ну класс, если так
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