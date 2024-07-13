Джоковичу осталось выиграть один матч, чтобы стать первым 25-кратным чемпионом «Больших шлемов»

В воскресенье в Лондоне серб Новак Джокович может установить исторический рекорд. В случае победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона, Джокович первым в истории тенниса достигнет рубежа в 25 чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.