Джоковичу осталось выиграть один матч, чтобы стать первым 25-кратным чемпионом «Больших шлемов»

В воскресенье в Лондоне серб Новак Джокович может установить исторический рекорд. В случае победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финале Уимблдона, Джокович первым в истории тенниса достигнет рубежа в 25 чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
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