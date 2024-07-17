Microsoft выпустила приложение Designer для создания изображений с помощью ИИ на iOS и AndroidКомпания Microsoft сообщила, что её приложение Designer на базе искусственного интеллекта вышло из предварительной версии и теперь доступно всем пользователям операционных систем iOS и Android.
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