Раду Поклитару: "У меня не было никакой возможности сбежать с этого "Титаника" 

Хореограф, балетмейстер, режиссер, народный артист Молдовы Раду Поклитару признался, что в детстве у него были сомнения в правильности выбранного пути, в отличие от его родителей, в частности, мамы, которая была уверена, что он создан для балета.
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