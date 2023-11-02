Речан встретится с сельхозпроизводителями для обсуждения проблем отрасли

В ближайшее время премьер-министр Дорин Речан встретится с представителями фермерских ассоциаций нашей страны, чтобы обсудить проблемы в сельскохозяйственном секторе, сообщил сегодня пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.
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