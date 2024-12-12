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Евросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере - Politico

Евросоюз намерен полностью порвать связи с РФ в топливной сфере - Politico

Европейский союз готовит план по полному разрыву энергетических отношений с нашей страной. Такую информацию публикует авторитетное издание Politico, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена.

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