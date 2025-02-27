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Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Сивков: "После победы на Украине полыхнет еще в четырех регионах. Россию так не оставят"

Член-корреспонденту Российской академии ракетных и артиллерийских наук, политологу Константину Сивкову принадлежит недавно вызвавшая широкий резонанс фраза о том, что российской армии политики по каким-то причинам не дают воевать в полную силу.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Это что-то подобно &quot; Брякну. А вдруг сбудется. Люди скажут что я умный. А не сбудется никто и не вспомнит что я такое предположил.&quot;
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19 час.
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