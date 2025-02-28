Начальник Генштаба Валерий Герасимов наградил героев спецоперации

Начальник Генштаба Валерий Герасимов провёл инспекцию группировки "Запад", заслушал доклады о выполнении задач и вручил награды отличившимся военнослужащим мотострелковой дивизии в рамках Специальной военной операции.
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