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Начальник Генштаба Валерий Герасимов наградил героев спецоперации

Начальник Генштаба Валерий Герасимов наградил героев спецоперации

Начальник Генштаба Валерий Герасимов провёл инспекцию группировки "Запад", заслушал доклады о выполнении задач и вручил награды отличившимся военнослужащим мотострелковой дивизии в рамках Специальной военной операции.

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