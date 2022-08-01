МИД России заявил, что страны НАТО поддерживают вербовку наемников на Украину

Такую работу проводят и киевские дипломаты, предупредил представитель министерстваДиректор департамента новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Владимир Тарабрин сообщил, что некоторые страны НАТО негласно поддерживают действия украинских властей по вербовке иностранцев для ведение боев в Донбассе.