Жителям Флориды посоветовали подписать тела перед ударом «Милтона»

Генеральный прокурор Флориды Эшли Муди предупредила жителей, отказавшихся от эвакуации из-за приближающегося урагана «Милтон», подписать свои тела перманентным маркером, чтобы при необходимости их легче было опознать.
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