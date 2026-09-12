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Царьград

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Февраль - месяц допуска к ОГЭ по русскому языку: Что нужно знать

Февраль - месяц допуска к ОГЭ по русскому языку: Что нужно знать

Февраль - месяц допуска к ОГЭ по русскому языку: Что нужно знать. В 2027 году формат меняется впервые за несколько лет: убирают пересказ, добавляют беседу по тексту, ужесточают критерии.

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