Февраль - месяц допуска к ОГЭ по русскому языку: Что нужно знать. В 2027 году формат меняется впервые за несколько лет: убирают пересказ, добавляют беседу по тексту, ужесточают критерии.
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