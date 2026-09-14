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Украинская сторона выложила примерную инфографику ударов ВС РФ по целям на

Украинская сторона выложила примерную инфографику ударов ВС РФ по целям на территории противника за последние дни.

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