Один рабочий погиб, двое пострадали при атаке БПЛА в Домодедове

ИЗВЕСТИЯ Один сотрудник компании погиб, двое пострадали в результате падения обломков БПЛА на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедове, сообщили 11 марта в пресс-службе компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии