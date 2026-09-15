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Выплаты беременным студенткам 2026, какие регионы платят до 250 тысяч

Выплаты беременным студенткам 2026, какие регионы платят до 250 тысяч

Выплаты беременным студенткам в 2026 году действуют уже в 38 российских регионах. Речь идет о дополнительных единовременных мерах поддержки, установленных властями субъектов РФ: их размер составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

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