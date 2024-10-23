Наталья Ионова (Глюкоза) оказалась в негласном черном списке артистов из-за проблем с наркотическими веществами

Известная российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, попала в негласный черный список артистов, что ставит под сомнение ее участие в будущих телевизионных проектах и мероприятиях.
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