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Царьград

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В Армении потеплеет до +34°C: прогноз на 22–24 сентября

В Армении потеплеет до +34°C: прогноз на 22–24 сентября

В Армении с 22 по 24 сентября потеплеет на 4–6 градусов, а в Сюнике воздух прогреется до +34°C. В Ереване 22 сентября возможен кратковременный дождь при дневной температуре до +32°C.

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