«Пора закрыть эту главу»: почему Анджелина Джоли спешит покинуть Лос-Анджелес

Анджелина Джоли уже много лет мечтает уехать из Лос-Анджелеса, но до сих пор не могла этого сделать. Причина оказалась не только эмоциональной, но и юридической: актриса ждала, когда ее младшим детям — близнецам Ноксу и Вивьен — исполнится 18 лет.