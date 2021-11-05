Лучшие новости — Китай продолжает упрощать таможенные процедуры, становясь всё более привлекательным для иностранных инвесторов, импортёров и экспортёров Главное таможенное управление опубликовало Уведомление о таможенном оформлении и мерах по упрощению процедур для 4-й выставки импорта, чтобы гарантировать, что CIIE с каждым годом становится «лучшим событием» на основе обобщения и совершенствования мер по упрощению таможенного оформления […] Сообщение Всё, что вам нужно знать о таможенных процедурах во время Китайской Международной выставки импорта появились сначала на Novosti.