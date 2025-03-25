Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения на сумму 1,3 миллиарда рублей

Екатеринбургская дума утвердила отчет муниципальной счетной палаты за 2024 год. За этот период контрольные мероприятия проводились в 87 объектах, аудиторы проверили около 22 миллиардов рублей – это четверть расходов городской казны.
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