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Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения на сумму 1,3 миллиарда рублей

Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения на сумму 1,3 миллиарда рублей

Екатеринбургская дума утвердила отчет муниципальной счетной палаты за 2024 год. За этот период контрольные мероприятия проводились в 87 объектах, аудиторы проверили около 22 миллиардов рублей – это четверть расходов городской казны.

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