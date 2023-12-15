Дипломат Волгарев: Запад должен понимать последствия передачи ВСУ F-16

Страны Евросоюза, которые также входят в состав НАТО, должны нести ответственность и понимать возможные трагические последствия для евробезопасности в случае предоставления Украине своих военных аэродромов для истребителей F-16.
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