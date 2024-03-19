Показана фигурка киберпанк-версии Харли Квинн из «Бэтмена» Prime 1 Studio анонсир...

Показана фигурка киберпанк-версии Харли Квинн из «Бэтмена»Prime 1 Studio анонсировала новую фигурку линейки Ultimate Museum Masterline, изображающую киберпанк-версию Харли Квинн из антиутопического Готэма будущего в масштабе 1:4.
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